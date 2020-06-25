Угорщина відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною з 29 червня.

Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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– Наступного тижня ми відкриємо усі контрольно-пропускні пункти між Угорщиною та Україною. Так ми забезпечимо пересування через кордон. Хоча правила проїзду в іншу країну ще зберігатимуться, – зазначив глава відомства.

Міністр Угорщини також відзначив, що правила в’їзду не зміняться. Потрапити в свою країну без обмежень зможуть всі громадяни Угорщини, українці можуть в’їжджати транзитом або на 24 години на 30 км.

Окрім того, Петер Сійярто зазначив, що про відновлення повітряного та залізничного простору між нашими країнами він ще не може нічого сказати.

19 червня Угорщина відновила пропуск пасажирських автобусів через кордон з Україною. Своїх громадян вона приймає без необхідності проходити карантин, а для українців встановлені обмеження.

За короткострокового перебування на території держави у 30-ти кілометровій зоні з українців не вимагатимуть додаткових документів, але територію країни треба залишити впродовж доби.

За транзитного проїзду обмежень щодо термінів перебування немає. Проте українцям потрібно буде мати документ про постійне місце проживання, дозвіл на перебування, посвідку на проживання, візу на тривале працевлаштування або інший документ, виданий офіційними органами Угорщини.

Також потрібно буде пройти тест на коронавірус.