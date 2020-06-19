Венгрия открыла границу для пассажирских автобусов из Украины

Венгрия возобновила пропуск через границу с Украиной пассажирских автобусов. Своих граждан она принимает без необходимости проходить карантин, а для украинцев установила ограничения.

Правила въезда в Венгрию для граждан Украины:

В случае краткосрочного посещения 30-километровой зоны у них не будут требовать дополнительные документы для въезда, однако территорию страны необходимо покинуть в течение суток. Если речь идет о транзитном проезде, ограничений по срокам нет, но украинец должен показать: документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, визы на длительное трудоустройство или другой документ, выданный официальными органами Венгрии. Но это еще не все. Нужно дать согласие на проведение теста на коронавирус и не иметь симптомов болезни.

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В конце мая Венгрия возобновила работу четырех пунктов пропуска на границе с Украиной:

Лужники-Берегшурань;

Вилок-Тисабеч;

Косино-Барабаш;

Звонково-Лонья.

В то же время Украина 29 мая возобновила работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Но полноценное функционирование КПП возможно лишь при условии, что они будут открыты с обеих сторон.

Фото: Держприкордонслужба