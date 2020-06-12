С 15 июня во всех аеропортах Украины будут открыты пункты пропуска и контроля.
Решение возобновить международное воздушное сообщение Кабминет министров принял на заседании 12 июня.
Указанное решение откроет границу для иностранных граждан, отмечается в сообщении Мининфраструктуры.
Кому разрешат пересечь границу
Разрешен въезд иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением Covid-19. Гражданам каких стран будет запрещен въезд, пока не уточняется.
Также в страну пустят лиц, которые не находились на территории стран со значительным распространением Covid-19 в течение последних 14 дней.
Ранее в Минздраве рассматривали варианты разделения стран на две зоны — зеленую и красную.
Красная зона — страны, где ситуация с Covid-19 хуже, чем в Украине.
Зеленая зона — страны, где ситуация с Covid-19 такая, как в Украине или лучше.
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Аэропорты, где открыли пункты пропуска
- Ужгород;
- Ивано-Франковск;
- Тернополь;
- Хмельницкий;
- Измаил;
- Мариуполь;
- Кривой Рог;
- Сумы;
- Ровно;
- Озерное;
- Черкассы;
- Полтава;
- Сокольники.