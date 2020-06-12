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Факты / Украина

Кабмин открыл пункты пропуска во всех аэропортах Украины и разрешил въезд иностранцев

С 15 июня во всех аеропортах Украины будут открыты пункты пропуска и контроля.

Решение возобновить международное воздушное сообщение Кабминет министров принял на заседании 12 июня.

Указанное решение откроет границу для иностранных граждан, отмечается в сообщении Мининфраструктуры.

Кому разрешат пересечь границу

Разрешен въезд иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением Covid-19. Гражданам каких стран будет запрещен въезд, пока не уточняется.

Также в страну пустят лиц, которые не находились на территории стран со значительным распространением Covid-19 в течение последних 14 дней.

Ранее в Минздраве рассматривали варианты разделения стран на две зоны — зеленую и красную.

Красная зона — страны, где ситуация с Covid-19 хуже, чем в Украине.

Зеленая зона — страны, где ситуация с Covid-19 такая, как в Украине или лучше.

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Аэропорты, где открыли пункты пропуска

  • Ужгород;
  • Ивано-Франковск;
  • Тернополь;
  • Хмельницкий;
  • Измаил;
  • Мариуполь;
  • Кривой Рог;
  • Сумы;
  • Ровно;
  • Озерное;
  • Черкассы;
  • Полтава;
  • Сокольники.

Фото: Dreamstime

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