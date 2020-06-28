Китай направляет в армию мастеров боевых искусств, чтобы они тренировали военных в Тибете.

20 тренеров из клуба боевых искусств Enbo будут работать в административном центре Тибета Лхаса.

На такой шаг пошли после массовой драки между китайскими военными и бойцами армии Индии.

Причину такого решения китайские власти не называет, однако его приняли в условиях конфронтации с Индией, пишут журналисты ВВС.

Читайте: Индия готова к войне в космосе и стала четвертой сверхдержавой — премьер

Конфликт Индии и Китая

Граница между двумя государствами до сих пор окончательно не определен. В 1962 году пограничные споры привели к войне, в которой Индия проиграла.

Согласно двустороннему договору от 1996 года военные Китая и Индии не могут применять в спорных приграничных районах огнестрельное оружие и взрывчатку. Поэтому когда возникают стычки, они используют рукопашный бой, палки и камни.

Столкновения 15 июня

В результате столкновения 15 июня погибли 20 индийских военных, еще 76 были ранены. Это первые жертвы в противостоянии двух государств за спорные районы Гималаев с 1975 года.

Китай тогда не обнародовал информацию о наличии жертв среди китайских военных. Но по данным западных СМИ они были на уровне индийских.

Рейтинг армий Китая и Индии

В рейтинге сильнейших военных держав мира Global Firepower Китай занимает третье место, а Индия четвертое.

Первую строчку мирового рейтинга занимают США, на втором месте Россия.

При составлении рейтинга оценивали страны по 55 различным показателям, в частности, по количеству оружия, военной техники и численности армии. Также были учтена транспортная инфраструктура и военный бюджет.