Китай направляет в армию мастеров боевых искусств, чтобы они тренировали военных в Тибете.
20 тренеров из клуба боевых искусств Enbo будут работать в административном центре Тибета Лхаса.
На такой шаг пошли после массовой драки между китайскими военными и бойцами армии Индии.
Причину такого решения китайские власти не называет, однако его приняли в условиях конфронтации с Индией, пишут журналисты ВВС.
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Конфликт Индии и Китая
Граница между двумя государствами до сих пор окончательно не определен. В 1962 году пограничные споры привели к войне, в которой Индия проиграла.
Согласно двустороннему договору от 1996 года военные Китая и Индии не могут применять в спорных приграничных районах огнестрельное оружие и взрывчатку. Поэтому когда возникают стычки, они используют рукопашный бой, палки и камни.
Столкновения 15 июня
В результате столкновения 15 июня погибли 20 индийских военных, еще 76 были ранены. Это первые жертвы в противостоянии двух государств за спорные районы Гималаев с 1975 года.
Китай тогда не обнародовал информацию о наличии жертв среди китайских военных. Но по данным западных СМИ они были на уровне индийских.
Рейтинг армий Китая и Индии
В рейтинге сильнейших военных держав мира Global Firepower Китай занимает третье место, а Индия четвертое.
Первую строчку мирового рейтинга занимают США, на втором месте Россия.
При составлении рейтинга оценивали страны по 55 различным показателям, в частности, по количеству оружия, военной техники и численности армии. Также были учтена транспортная инфраструктура и военный бюджет.