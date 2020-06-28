Китай направляє до армії майстрів бойових мистецтв, аби вони тренували військових у Тибеті.

20 тренерів з клубу бойових мистецтв Enbo працюватимуть в адміністративному центрі Тибету Лхаса.

На такий крок пішли після масової бійки між китайськими військовими та бійцями армії Індії.

Причину такого рішення китайська влада не називає, проте його ухвалили в умовах конфронтації з Індією, пишуть журналісти ВВС.

Читайте: Індія готова до війни в космосі і стала четвертою наддержавою – прем’єр

Конфлікт Індії та Китаю

Кордон між двома державами досі остаточно не визначений. У 1962 році прикордонні суперечки призвели до війни, в якій Індія програла.

Згідно з двосторонньою угодою від 1996 року військові Китаю та Індії не можуть застосовувати у спірних прикордонних районах вогнепальну зброю та вибухівку. Тож коли виникають сутички, вони використовують рукопашний бій, палиці та каміння.

Зіткнення 15 червня

Внаслідок сутички 15 червня загинули 20 індійських військових, ще 76 були поранені. Це перші жертви у протистоянні двох держав за спірні райони Гімалаїв з 1975 року.

Китай тоді не оприлюднив інформацію про наявність жертв серед китайських військових. Але за даними західних ЗМІ вони були на рівні індійських.

Рейтинг армій Китаю та Індії

У рейтингу найсильніших військових держав світу Global Firepower Китай займає третє місце, а Індія четверте.

Першу сходинку світового рейтингу займають США, на другому місці Росія.

Під час складання рейтингу оцінювали країни за 55 різним показникам, зокрема, за кількістю зброї, військової техніки та чисельністю армії. Також були враховані транспортна інфраструктура і військовий бюджет.