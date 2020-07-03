Украинские туристы первыми в условиях карантина посетили Турцию

Украинские туристы стали первыми, кто приехал в Турцию в условиях карантина.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он заверил, что Турция всегда будет рада видеть украинских туристов.

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Количество туристов увеличилось после разрешения путешествовать по ID-картами. В прошлом году 1,5 млн украицев посетили страну.

В прошлом году более 300 тыс. турок побывали в Украине.

Турция принимает украинцев

Турция с 1 июля принимает украинских туристов. В стране введены дополнительные карантинные меры, но гостиницы готовы к ним.

МИД Турции ввел специальную страховку от Covid-19 для туристов под названием Безопасный туризм.

Полис будет действовать во время путешествия. Приобрести его могут граждане 50 стран.

Она покроет расходы до €3, €5 и €7 тыс., а стоить будет €15, €19 и €23.

Источник: МИД Турции