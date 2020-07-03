Украинские туристы первыми в условиях карантина посетили Турцию

Украинские туристы стали первыми, кто приехал в Турцию в условиях карантина.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он заверил, что Турция всегда будет рада видеть украинских туристов.
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Количество туристов увеличилось после разрешения путешествовать по ID-картами. В прошлом году 1,5 млн украицев посетили страну.
В прошлом году более 300 тыс. турок побывали в Украине.
Турция принимает украинцев
Турция с 1 июля принимает украинских туристов. В стране введены дополнительные карантинные меры, но гостиницы готовы к ним.
МИД Турции ввел специальную страховку от Covid-19 для туристов под названием Безопасный туризм.
Полис будет действовать во время путешествия. Приобрести его могут граждане 50 стран.
Она покроет расходы до €3, €5 и €7 тыс., а стоить будет €15, €19 и €23.
Источник: МИД Турции