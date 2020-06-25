В аэропортах Турции планируется открытие тест-центров для выявления коронавируса.

В крупных аэропортах страны это произойдет 1 июля, а во всех остальных — до 15 июля.

Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

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— Турция — одна из самых безопасных стран по количеству сертифицированных объектов европейского уровня в рамках мероприятий по защите от коронавируса, — заявил он.

Эрсой также добавил, что затягивание с устранением карантинных ограничений со стороны европейских партнеров не является оправданным.

Министр убежден, что Турция быстро восстановит туристическую сферу в период после карантина, а не назнавшы критических убытков.

Кроме этого, на днях в стране ввели страховку от Covid-19 для туристов под названием Безопасный туризм.

Такой полис будет действовать не только в отелях и на пляжах, но и в течение всего путешествия, включая пребывание в самолете и аэропорту.

Приобрести ее смогут граждане 50 стран, в том числе и украинцы.

Источник: Анадолу