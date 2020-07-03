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Українські туристи першими в умовах карантину відвідали Туреччину

Українські туристи стали першими, хто приїхав у Туреччину в умовах карантину.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Він запевнив, що Туреччина завжди буде рада бачити українських туристів.

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Кількість туристів збільшилась після дозволу подорожувати за ID-картками. Торік 1,5 млн українців відвідали країну.

Минулого року понад 300 тис. турків побували в Україні.

Туреччина приймає українців

Туреччина з 1 липня приймає українських туристів. У країні запроваджені додаткові карантинні заходи, але готелі готові до них.

МЗС Туреччини ввело спеціальну страховку від Covid-19 для туристів під назвою Безпечний туризм.

Поліс діятиме під час подорожі. Придбати його можна громадяни 50 країн.

Вона покриє витрати до €3, €5 і €7 тис., а коштуватиме €15, €19 і €23.

Джерело: МЗС Туреччини

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