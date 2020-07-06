Из-за пандемии коронавируса ожидается кризис, который приведет к глубоким изменениям в мировой экономике.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

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Она отметила, что диджиталиция и автоматизация будут активнее проникать в жизнь людей.

По ее словам, ЕБУ пока будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику какое-то время. Также необходимо разработать финансовые инструменты, которые помогут осуществить трансформацию экономики.

— Переход к новым экономическим моделям будет разрушительным, причем больше всего в первые два года. Очевидно, что будет нанесен удар по занятости и производству, а в дальнейшем мы сможем надеяться на улучшение производительности, — заявила Лагард.

Более того, изменение потребительских цен неизбежно.

По прогнозам, цепочки поставок в мировой экономике станут короче на 35%, а уровень роботизации увеличится на 70-75%.

Лагард отметила, что будет быстрый рост онлайн-торговли. Этот тренд, по ее мнению, будет усиливаться в ущерб традиционной торговле.

Мировой кризис

В ООН уверенны, то мир стоит на грани продовольственного кризиса, которого не было на Земле в течение, по крайней мере, 50 последних лет.

Необходимо срочно улучшить социальную защиту бедных людей, поскольку кризис после пандемии коронавируса может спровоцировать голод.