Через пандемію коронавіруса очікується криза, яка призведе до глибоких змін у світовій економіці.

Про це заявила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Читайте: Криза любить готівку: у якій валюті зберігати гроші та що не так з доларом

Вона зазначила, що діджиталіція та автоматизація будуть активніше проникати в життя людей.

За її словами, ЄЦБ поки буде зберігати м’яку грошово-кредитну політику якийсь час. Також необхідно розробити фінансові інструменти, які допоможуть здійснити трансформацію економіки.

– Перехід до нових економічних моделей буде руйнівним, причому найбільше в перші два роки. Очевидно, що буде завдано удар по зайнятості та виробництву, а в подальшому ми зможемо сподіватися на поліпшення продуктивності, – заявила Лагард.

Ба більше, зміна споживчих цін неминуча.

За прогнозами, ланцюжки поставок у світовій економіці стануть коротшими на 35%, а рівень роботизації збільшиться на 70-75%

Лагард зазначила, що буде швидке зростання онлайн-торгівлі. Цей тренд, на її думку, буде посилюватися у збиток традиційній торгівлі.

Світова криза

В ООН переконані, що світ стоїть на межі продовольчої кризи, якої не було на Землі протягом принаймні 50 останніх років.

Необхідно терміново покращити соціальний захист бідних людей, оскільки криза після пандемії коронавірусу може спровокувати голод.