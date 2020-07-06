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В Испании политик принимал душ во время видеоконференции: кадры попали в сеть

Мила Грубник, редактор раздела Здоровье
В Испании политик принимал душ во время видеоконференции: кадры попали в сеть

В Испании генеральный секретарь Социалистической партии рабочих в городе Торрелавега Бернардо Бустильо случайно заснял себя в душе во время онлайн-конференции.

Из-за этого скандального случая политический деятель ушел в отставку.

Мужчина участвовал в видеоконференции весь день, а под вечер решил сходить в душ, так как ему еще надо было отвезти дочь на занятия и идти на другую работу. Из-за такого плотного графика он решил совместить поход в ванную комнату и участие во встрече, но случайно забыл выключить камеру.

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Его коллеги и журналисты стали свидетелями того, как мужчина принимал душ онлайн. Из-за этой скандальной ситуации он подал в отставку, хотя, по его словам, в его поступке нет ничего постыдного. Инцидент произошел из-за загруженности работой.

Испания отменила обязательный карантин для иностранных туристов с 1 июля.

Это решение не касается тех граждан других стран, которые прибыли в страну до этого числа.

Они должны отбыть 14-дневный карантин.

Источник: Independent

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