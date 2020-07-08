В столице Сербии Белграде на массовые протесты вышли на улицы несколько тысяч человек.

Люди требовали отставки президента Александра Вучича и отменить в городе комендантский час, который ввели из-за быстрого распространения коронавируса.

Протесты были отмечены беспорядками и драками с полицией. Протестующие бросали в полицию камни, фейеры, некоторые даже хотели штурмовать здание парламента.

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Карантинные ограничения в Сербии ввели в марте, однако в июне их уже отменили. Однако сейчас эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться.

Больницы в Сербии переполнены, а 7 июля от коронавируса в стране умерли 13 человек. Это рекорд с начала пандемии в Сербии. В этот же день президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Белграде вводится комендантский час. Людям запретили собираться группами более пяти человек.

По состоянию на 8 июля в Сербии зафиксировано 16 719 случаев коронавируса. Побороть болезнь смогли уже 13 447 пациентов. Однако от осложнений, вызванный коронавирусом, умерли 330 человек.

Согласно статистике коронавируса на 8 июля во всем мире зафиксировали 11 798 678 случаев коронавируса. За все время пандемии вылечились 6 416 665 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 543 535 пациентов.

Источник: DW