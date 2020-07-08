У столиці Сербії Белграді на масові протести вийшли на вулиці декілька тисяч осіб.
Люди вимагали відставки президента Олександра Вучича і скасувати в місті комендантську годину, яку ввели через швидке поширення коронавірусу.
Протести були відзначені заворушеннями і бійками з поліцією. Протестувальники кидали в поліцію каміння і фейєра.
Декому з учасників акції вдалося увірватися в будівлю парламенту, проте їх швидко відтіснили. В результаті протестів спалені п’ять поліцейських машин і поранені троє коней.
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Карантинні обмеження в Сербії ввели в березні, проте в червні їх вже відмінили. Однак зараз епідеміологічна ситуація в країні почала різко погіршуватися.
Лікарні в Сербії переповнені, а 7 липня від коронавірусу в країні померли 13 осіб. Це рекорд з початку пандемії в Сербії. В цей же день президент Сербії Олександр Вучич заявив, що в Белграді вводиться комендантська година. Людям заборонили збиратися групами більше п’яти осіб.
Станом на 8 липня в Сербії зафіксовано 16 719 випадків коронавірусу. Побороти хворобу змогли вже 13 447 пацієнтів. Однак від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 330 осіб.
За статистикою коронавірусу на 8 липня в усьому світі зафіксували 11 798 678 випадків коронавірусу. За весь час пандемії вилікувалися 6 416 665 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 543 535 пацієнтів.
Джерело: DW