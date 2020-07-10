ВОЗ против введения нового жесткого карантина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) против того, чтобы страны снова объявляли жесткий карантин, но возможно мир столкнется с ситуациями, когда придется решиться на такой шаг.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В нынешней ситуации человечеству не под силу уничтожить коронавирус, признал он.

Но, погасив кластеры инфекции, мир может “потенциально избежать второй волны эпидемий и необходимости возвращения к жесткому карантину”, добавили в ВОЗ.

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Ситуация с коронавирусом ухудшается

9 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса только набирает обороты.

По состоянию на 20.00 10 июля уже известно о 12 342 043 случаях инфицирования. 133 542 человека умерли из-за осложнений Covid-19.

Самая сложная ситуация с распространением коронавируса в США, где уже 3 140 938 инфицированных.