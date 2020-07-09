Пандемия коронавируса уже разрушила системы здравоохранения некоторых самых богатых стран мира, однако некоторые государства, которые успешно дают отпор болезни, не имеют больших средств.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

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— В большей части мира вирус не взят под контроль. Ситуация ухудшается. Сейчас в ВОЗ зафиксировано более 11,8 млн случаев Covid-19. Более 544 тыс. жизней утрачены. Пандемия только набирает обороты, — отметил Гебрейеус.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее число случаев Covid-19 в мире превысило отметку в 12 млн, а число смертей возросло до почти 549 тыс.

По состоянию на утро четверга общее число случаев составило 12 012 125, а число погибших возросло до 548 896.