ВООЗ проти запровадження нового жорсткого карантину

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) проти того, щоб країни знову оголошували жорсткий карантин, але можливо світ зіткнеться з ситуаціями, коли доведеться зважитися на такий крок.

Про це заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан.

У нинішній ситуації людству не під силу знищити коронавірус, визнав він.

Але, погасивши кластери інфекції, світ може “потенційно уникнути другої хвилі епідемій і необхідності повернення до жорсткого карантину”, додали у ВООЗ.

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Ситуація з коронавірусом погіршується

9 липня глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу тільки набирає обертів.

Станом на 20.00 10 липня вже відомо про 12 342 043 випадки інфікування. 556 383 особи померли через ускладнення Covid-19.

Найскладніша ситуація з поширенням коронавірусу в США, де вже 3 140 938 інфікованих.