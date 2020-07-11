Четвертый день подряд в центре сербской столицы Белград продолжаются массовые протесты против карантина.
В пятницу вечером ситуация обострилась, и в ночь на субботу между активистами и правоохранителями снова продолжались столкновения.
Во время противостояния демонстрантам удалось отбросить металлический забор и прорваться к зданию сербского парламента, но полиция быстро оттеснила их обратно. Столкновения продолжались с применением бутылок и камней, правоохранители отвечали слезоточивым газом.
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По информации местных СМИ, были задержаны 70 человек, несколько человек получили травмы.
Протесты в Сербии
Из-за усиления карантина и введения комендантского часа в Сербии вспыхнули массовые протесты.
Митингующие собрались в центре города и требовали отменить их.
В то же время власть настаивает на необходимости таких мер, ведь в июле ситуация с коронавируса в стране резко ухудшилась — 7 июля зафиксировали 13 смертей от вируса, что является антирекородом для Сербии.
Источник: DPA