Четвертый день подряд в центре сербской столицы Белград продолжаются массовые протесты против карантина.

В пятницу вечером ситуация обострилась, и в ночь на субботу между активистами и правоохранителями снова продолжались столкновения.

Во время противостояния демонстрантам удалось отбросить металлический забор и прорваться к зданию сербского парламента, но полиция быстро оттеснила их обратно. Столкновения продолжались с применением бутылок и камней, правоохранители отвечали слезоточивым газом.

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По информации местных СМИ, были задержаны 70 человек, несколько человек получили травмы.

Протесты в Сербии

Из-за усиления карантина и введения комендантского часа в Сербии вспыхнули массовые протесты.

Митингующие собрались в центре города и требовали отменить их.

В то же время власть настаивает на необходимости таких мер, ведь в июле ситуация с коронавируса в стране резко ухудшилась — 7 июля зафиксировали 13 смертей от вируса, что является антирекородом для Сербии.

Источник: DPA