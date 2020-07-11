Четвертий день поспіль у центрі сербської столиці Белград тривають масові протести проти карантину.

У п’ятницю ввечері ситуація загострилася, і у ніч на суботу між активістами та правоохоронцями знову тривали сутички.

Під час протистояння демонстрантам вдалося відкинути металевий паркан та прорватися до будівлі сербського парламенту, але поліція швидко відтіснила їх назад. Сутички тривали із застосуванням пляшок та каміння, правоохоронці відповідали сльозогінним газом.

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За інформацією місцевих ЗМІ, було затримано 70 осіб, кілька людей отримали травми.

Протести у Сербії

Через посилення карантину та запровадження комендантської години у Сербії спалахнули масові протести.

Мітингувальники зібралися у центрі міста та вимагали скасувати їх.

Водночас влада наполягає на необхідності таких заходів, адже у липні ситуація з коронавірусом в країні різко погіршилася – 7 липня зафіксували 13 смертей від вірусу, що є антирекородом для Сербії.

Джерело: DPA