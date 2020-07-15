Первые испытания вакцины от Covid-19, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna, прошли успешно. Результаты положительные по иммунному ответу человеческого организма.

В испытаниях принимали участие 45 здоровых людей, которых разделили на три группы. У всех добровольцев после первой вакцинации появились антитела к коронавирусу.

А после второй прививки их количество увеличилось в несколько раз.

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Хотя примерно у половины были побочные эффекты — усталость, озноб, головная боль, боль в мышцах, а также болевые ощущения в месте введения вакцины — именно после повторной вакцинации.

Испытания продолжатся. В случае их успешного завершения Moderna сможет производить до 500 млн доз в год и до 1 млрд — с 2021 года.

Вакцина от коронавируса

В мире разрабатывают 200 потенциально действенных вакцин, из которых около 20 уже тестируют на людях.

Во Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время планируют определиться с перечнем критериев, по которым будут оценивать их эффективность.

По оценкам ВОЗ, разработка вакцины обойдется в $31 млрд.