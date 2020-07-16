Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые попал в топ-10 самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

Согласно данным Forbes, по состоянию на 15 июля, Маск заработал $68,5 млрд, что позволяет ему занять восьмое место в рейтинге самых богатых людей мира.

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Также в журнале назвали причину, по которой бизнесмен таки попал в топ-10. С марта по июль состояние бизнесмена выросло более чем на $20 млрд за счет подорожания акций Tesla, которые выросли в цене на 290%.

Тройка лидеров в рейтинге не изменилась: первое место — глава Amazon Джефф Безос ($179,1 млрд), глава Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд) и глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно ($112,2 млрд).

Канье Уэст и Илон Маск

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фото с Илоном Маском.

Фото, которое сделала жена Маска, певица Граймс, сразу стало поводом для новых мемов.