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Ілон Маск увійшов у топ-10 найбагатших людей планети – Forbes

Американський бізнесмен і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше потрапив у топ-10 найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes.

Згідно з даними Forbes, станом на 15 липня, Маск заробив $68,5 млрд, що дозволяє йому посісти восьме місце в рейтингу найбагатших людей світу.

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Також в журналі назвали причину, чому бізнесмен таки потрапив у топ-10. З березня до липня статки бізнесмена зросли на понад $20 млрд за рахунок акцій Tesla, які виросли в ціні на 290%.

Трійка лідерів у рейтингу не змінилася: перше місце – глава Amazon Джефф Безос ($179,1 млрд), глава Microsoft Білл Гейтс ($113,4 млрд) і глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно ($112,2 млрд).

Каньє Вест та Ілон Маск

Американський репер Каньє Вест опублікував у Twitter фото з Ілоном Маском.

Фото, яке зробила дружина Маска, співачка Граймс, відразу стало приводом для нових мемів.

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