Колишнього главу Укравтодору Славоміра Новака суд у Варшаві заарештував на три місяці. Під варту його відправили разом з двома спільниками.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

– Суд Варшави взяв під варту на три місяці екс-голову Укравтодору та двох його спільників-громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди та легалізації, – заявили у НАБУ.

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Серед спільників Новака екс-командир військової частини GROM № 2305 Даріуш Завадка і гданський бізнесмен Яцек П. Завадка. Вони можуть вийти з-під варти, якщо протягом місяця заплатять заставу у 1 млн злотих.

Справа Новака

20 липня колишнього міністра транспорту Польщі та екс-голову Укравтодору Славоміра Новака затримали в Польщі.

Новака не екстрадуватимуть в Україну, оскільки його затримали в Польщі і пред’явили підозру в рамках законодавства.

Справа, за якою підозрюють Новака, розслідується спільно українською та польською сторонами.