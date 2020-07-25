Я не буду мириться с оскорблениями мужчин: Окасио-Кортес ответила на грубость республиканца

Конгрессвумен от Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес заявила, что ее коллега-республиканец Тед Йохо использовал в отношении нее ненормативную лексику по гендерному признаку.

Окасио-Кортес отметила, что такие действия Йохо демонстрируют миру, насколько могущественные мужчины могут быть агрессивными в отношении женщин.

— Это не новое, и это проблема. Речь идет не об одном инциденте. Это культура отсутствии безнаказанности; принятие насилия и насильственных высказываний в отношении женщин, и целая структура власти, которая поддерживает это, — заявила она.

Окасио-Кортес также раскритиковала Йохо за то, что он использовал свою жену и дочерей как щит для плохого поведения, чтобы избежать ответственности за свои действия.

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— Господин Йохо упомянул, что у него есть жена и две дочери. Я на два года моложе младшей дочери господина Йохо. И я тоже дочь. Слава Богу, мой отец не дожил до этих дней и не увидел, как господин Йохо обращается с его дочерью. Но моя мать стала свидетельницей неуважительного отношения господина Йохо ко мне в зале заседаний этой палаты, посмотрев его выступление по телевидению. И я взяла слово, так как должна показать своим родителям, что я их дочь, а поэтому не стану мириться с оскорблениями мужчин.

— Я считаю, что если у мужчины есть дочь, это не делает его порядочным человеком. Если у него есть жена, это не делает его порядочным человеком. Человек становится порядочным, когда с уважением и достоинством относится к другим. В конце я хотела бы выразить благодарность господину Йохо. Я благодарю его за то, как он показал всему миру, что можно быть влиятельным человеком и приставать к женщинам. Можно иметь дочерей и без зазрения совести оскорблять женщин. Можно быть женатым человеком и унижать женщин. Можно делать фотографии и показывать всему миру, какой ты хороший семьянин, и одновременно с ощущением полной безнаказанности и без угрызений совести выступать с нападками на женщин. Такое в нашей стране происходит каждый день. Это произошло здесь, на ступенях Капитолия. Такое случается, когда люди, занимающие самые высокие посты в этой стране, признают, что делают женщинам больно и используют такие выражения против всех нас, — сказала Александрия.

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