Це культура відсутності безкарності: Окасіо-Кортес про насильство щодо жінок

Конгресвумен від Демократичної партії США Александрія Окасіо-Кортес заявила, що її колега-республіканець Тед Йохо використовував щодо неї ненормативну лексику за гендерною ознакою.

Окасіо-Кортес зазначила, що такі дії Йохо демонструють світові, наскільки могутні чоловіки можуть бути агресивними щодо жінок.

– Це не нове, і це проблема. Йдеться не про один інцидент. Це культура відсутності безкарності; прийняття насильства і насильницьких висловлювань щодо жінок, і ціла структура влади, яка підтримує це, – заявила вона.

Окасіо-Кортес також розкритикувала Йохо за те, що він використовував свою дружину і дочок як щит для поганої поведінки, щоб уникнути відповідальності за свої дії.

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– Пан Йохо згадав, що у нього є дружина і дві дочки. Я на два роки молодша за його меншу доньку і я також чиясь днька. Слава Богу, мій батько не дожив до цих днів і не побачив, як пан Йохо спілкується з його дочкою.

Але моя мати стала свідком неповаги у ставленні пана Йохо до мене в залі засідань цієї палати. І я взяла слово, я тут, бо повинна показати своїм батькам, що я їх дочка, а тому не стану миритися з образами чоловіків.