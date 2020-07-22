Равные права и равные возможности: Елена Кондратюк о местных выборах и женщинах

Верховная Рада приняла решение о проведении местных выборов осенью 25 октября. Однако эта избирательная кампания будет непростой, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.

Особенно в это время будет трудно женщинам, которые будут бороться за место в политике. Именно такие амбициозные и целеустремленные женщины соберутся уже 23 июля на Украинском Женском Конгрессе.

Одна из ведущих политиков вицеспикерка Верховной Рады Елена Кондратюк в интервью Фактам ICTV рассказала как будут проходить выборы на местах и сложно ли будет женщинам получить поддержку избирателя.

— Женщинам всегда было сложно пробиться в политику. Как вы считаете, какими будут нынешние выборы для украинских женщин?

Точно не легче, я бы сказала вдвое сложнее. Но разве наши женщины когда-то боялись тяжелой работы? Другое дело, что сегодня в украинском обществе практически нет дискуссии именно в таком контексте.

О равных правах и возможностях мужчин и женщин на участие в выборах. О правах женщин на принятие решений в управлении государством и собственной общиной. О необходимости благоприятных условий для привлечения женщин к активной политической и общественной деятельности.

— Таких разговоров откровенно не хватает. Хотя темы равенства и преодоления неравенства сегодня являются ключевыми в мире и Украина не должна стоять в стороне от этих дискуссий. На днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал именно неравенство проблемой человечества №1. В том числе неравенство, вызванное тысячелетием патриархата. Мы до сих пор живем в мире, в котором в политике доминируют мужчины, — констатирует Елена Кондратюк.

По данным ООН, сегодня женщины составляют менее 10% среди мировых лидеров. В результате страдают все.

— Ведь гендерное неравенство не позволяет воспользоваться мудростью и опытом всего человечества. Это не мои слова, это сказал генсек ООН, но это очень важный месседж, который я полностью разделяю, — отмечает политик.

— Как изменить эту ситуацию, в том числе и в Украине?

Чтобы начать менять ситуацию об этом надо говорить. Говорить откровенно, открыто, честно. Для этого мы и проводим в этом году Украинский Женский Конгресс, но в онлайн-режиме из-за Covid-19.

Это будет очень содержательный разговор. Дискуссия о том, как нашим женщинам идти на выборы в местные советы. Как бороться за должности сельских, поселковых, городских голов. Как на это повлияют новые правила проведения выборов. Которые перед собой цели ставить и как добиваться этих целей. Чего сегодня не хватает женщинам для успеха в политике.

— То есть одного желания женщины идти на выборы и брать на себя ответственность мало?

Это, действительно, так. По подсчетам экспертов, в среднем избирательный фонд женщины самовыдвиженца на прошлых местных выборах был на 54% меньше, чем у мужчин.

Побеждают в основном те, у кого больше денег, а это опять же мужчины. Ограниченный доступ женщин к финансовому ресурсу — это реальная проблема и препятствие. На все эти вопросы надо искать и давать ответы.

— Мы хотим дать возможность Украине на полную воспользоваться женским потенциалом, знаниями и опытом, трудолюбием и неутомимостью украинской женщины. Ее особым таким, знаете, обостренным чувством справедливости и ответственности. Но этого не будет, пока женщины не будут иметь равного вместе с мужчинами доступа к выборам, власти и принятия решений. Для этого должны заработать гендерные квоты и санкции для политических партий в случае их несоблюдения. И, в общем, в партиях на уровне руководства и региональных организаций, должно становиться больше женщин, — отмечает Елена Кондратюк.

— Мы уже затронули тему коронавируса. Понимаем, что это не только опасный вирус, но и существенный фактор нестабильности для каждого государства. Как по вашим оценкам Covid-19 повлиял на положение женщин в Украине?

Ситуация ухудшилась во всем мире. Из-за пандемии Covid-19 фиксируется наибольший спад экономики мира со времен Второй мировой войны. Есть глобально наибольшее падение доходов населения планеты с 1870 года.

Из-за пандемии дополнительно 100 млн людей могут оказаться в условиях крайней бедности и голода. Конечно, все эти проблемы коснутся женщин во многих странах, в частности в Украине. У нас по структуре населения 53% женщин. А по прогнозам ООН, уже до конца 2020 года бедность в Украине может достичь 50%.

— Мы будем обсуждать это на Женском Конгрессе, для этого есть отдельный экономический блок. Это очень серьезная проблема на которую должна срочно обратить все свое внимание наша власть. Монобольшинство, президент и правительство, которые сегодня взяли на себя ответственность за страну.

А еще одна проблема, о которой надо говорить — это домашнее насилие. На фоне коронавируса и карантина во всем мире фиксируется вспышка насилия в семье.

Жертвами становятся в основном женщины и дети. В Украине таких случаев стало больше на 30%. На 50% выросло количество обращений на горячие линии поддержки жертв домашнего насилия. Это недопустимая ситуация.

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— Как тогда, по вашему мнению, можно улучшить положение женщин в Украине?

На самом деле, не существует волшебной палочки, которой можно взмахнуть и решить все проблемы, ответить на все вызовы, которые стоят перед украинским женщинами. Борьба за равенство — тяжелая и длительная работа, которая требует, прежде всего, единства, соблюдение общих ценностей, четких целей, достижение пошаговых результатов.

— Мы вместе с МФО Равные возможности, коллегами по УЖК приложили немало усилий в предыдущие годы, чтобы украинские женщины могли реализовать себя в армии. Чтобы было снято средневековые ограничения на 450 профессий, которые были недоступны для женщин. Посмотрите на Верховную Раду Украины первого созыва. В ней было всего 12 женщин, или 3%. А уже в 9-м созыве парламента народный депутат есть 87 женщин, 21%. Это не произошло само собой. Это результат нашей многолетней борьбы за женское представительство и гендерные квоты.

Поэтому ответ на вопрос, как улучшить положение женщин в Украине, находится прежде всего в женских руках. Мы не должны молчать, когда видим случаи сексизма и унижения женщин. Мы не должны сидеть сложа руки и просто плыть по течению.

— Украинские женщины должны быть солидарными. Мы должны формировать повестку дня для себя, не дожидаясь какой-то доброй воли, или счастливого стечения обстоятельств. Однако существует один универсальный рецепт. Вот его ключевые ингредиенты: равные права и равные возможности.

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