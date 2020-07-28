Маски и перчатки загрязнили окружающую среду — ООН

Маски для лица, флаконы с антисептиком и перчатки спровоцировали вспышку загрязнения окружающей среды в мире.

К началу пандемии загрязнения пластиком уже было одной из главных угроз нашей планете. Сейчас ситуация ухудшилась, сообщили в ООН.

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— Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания, — говорится в сообщении.

По данным консалтинговой фирмы Grand View Research, глобальные продажи одноразовых масок выросли с $800 млн в 2019 году до $166 млрд в 2020 году.

Ученые назвали самые эффективные маски

Маски медицинского типа N99 и N95 являются наиболее эффективными в борьбе с коронавирусом, обнаружили ученые.

Второе место по эффективности занимают одноразовые маски из нитей и волокон.

Для самостоятельной выкройки маски, специалисты советуют использовать хлопок в сочетании с другим материалом: шелком, шифоном или фланелем.

Источник: ООН