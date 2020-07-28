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Маски і рукавички забруднили довкілля – ООН

Маски для обличчя, флакони з антисептиком для рук та одноразові рукавички спровокували спалах забруднення довкілля у світі.

До початку пандемії забруднення пластиком вже було однією з головних загроз нашій планеті. Нині ситуація погіршилася, повідомили в ООН.

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– Наші вулиці, пляжі і океани піддалися справжньому цунамі відходів, в тому числі захисних масок, рукавичок, флаконів з дезинфікуючим засобом для рук і упакування для продуктів харчування, – йдеться в повідомленні.

За даними консалтингової фірми Grand View Research, глобальні продажі одноразових масок виросли з $800 млн у 2019 році до $166 млрд у 2020 році.

Вчені назвали найефективніші маски

Маски медичного типу N99 і N95 є найефективнішими у боротьбі з коронавірусом, виявили вчені.

Друге місце за ефективністю займають одноразові маски з ниток і волокон.

Для самостійної викрійки маски, фахівці радять використовувати бавовну у поєднанні з іншим матеріалом: шовком, шифоном або фланеллю.

Джерело: ООН

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