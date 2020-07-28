Чем выше коррупция в стране, тем больше лишнего веса у министров – к такому выводу пришел ученый из Университета Монпелье во Франции Павло Блавацкий, проанализировав фото 299 министров из 15 постсоветских стран за 2017 год.

С помощью алгоритма компьютерного зрения он определил индекс массы тела каждого чиновника, сопоставил его с индексом восприятия коррупции Transparency International и еще несколькими международными индексами контроля коррупции.

Оказалось, что в странах Прибалтики и в Грузии, где относительно низкий уровень коррупции, министры намного стройнее, чем, например, в постсоветских республиках Средней Азии – Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане.

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При этом в Украине ситуация отличается – чиновники у нас плотнее, чем в Таджикистане, но с коррупцией немного лучше.

Блавацкий объясняет это тем, что в исследовании использовались только снимки чиновников, работавших в 2017 году, поэтому результаты могут быть не совсем корректными.

Коррупция в Украине

Агентство по предупреждению коррупции с начала 2020 года внесло в реестр 2 018 коррупционеров.

Из них, по данным НАПК, 429 чиновников совершили уголовные преступления, 1 532 — привлечены к административной и 57 — к дисциплинарной ответственности.

Чаще всего в реестр коррупционеров попадают полицейские и работники уголовно-исполнительной службы.

Источник: Wiley Online Library