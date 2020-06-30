Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит информацию в декларации за 2019 год депутата Суто Мамояна из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь. Он задекларировал два внедорожника Toyota Land Cruiser 200 по цене в 20 тыс. грн.

Агентство проведет полную проверку декларации Мамояна, которую он подал по 2019 год.

Мамоян приобрел две Toyota 11 июля 2019 года. Внедорожники он оценил в 20 тыс. гривен, хотя рыночная стоимость таких автомобилей составляла тогда, как минимум от $62 тыс. Суто Мамоян заявил, что эти авто есть после аварий.

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Также нардеп является владельцем двух квартир в Киеве, которые оценены в 500 тыс. грн. При том, что рыночная стоимость квартир здесь — более 4 млн.

Мамоян Суто Чолоевич избран по списку Оппозиционной платформы — За жизнь. На момент избрания был заместителем директора ООО Мяспром.

Декларации депутатов за 2019 год

Эксперты подсчитали среднюю декларацию 2019 год среднестатистического депутата. У него в собственности две квартиры, дом, земельный участок и гараж — это то, что у добычи среднестатистического депутата этого созыва.

Сейчас у депутатов мода на немецкие авто Mercedes-Benz. Их у декларациях 109 единиц.

Также на депутатов IX созыва и членов их семей в целом приходится 2 669 га земли.