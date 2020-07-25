В реестр Агентства по предупреждению коррупции в 2020 году внесли 2 018 коррупционеров.

По данным НАПК, 429 человек совершили уголовные преступления, 1 532 привлечены к административной и еще 57 — к дисциплинарной ответственности.

Чаще всего в реестр коррупционеров попадают полицейские и тюремщики.

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В реестре 102 работники Государственной уголовно-исполнительной службы и 175 полицейских.















НАПК насчитал 2 тыс. коррупционеров за полгода — кто в списке / 4 фотографии

В этом году количество привлеченных к ответственности снизилось на 33% в полицейских и на 11% в ГУИС.

НАПК проверит зарплаты чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции будет проверять образ жизни украинских чиновников.

Этот мониторинг позволит оценить реальные доходы чиновников.

Основанием для проверки будет служить любое сообщение: публикация в СМИ или информация в открытых источниках.

Источник: НАПК