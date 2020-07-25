НАПК насчитал 2 тыс. коррупционеров за полгода — кто в списке

В реестр Агентства по предупреждению коррупции в 2020 году внесли 2 018 коррупционеров.
По данным НАПК, 429 человек совершили уголовные преступления, 1 532 привлечены к административной и еще 57 — к дисциплинарной ответственности.
Чаще всего в реестр коррупционеров попадают полицейские и тюремщики.
Читайте: Два Land Cruiser по 20 тыс. грн: декларацию нардепа Мамояна проверит НАПК
В реестре 102 работники Государственной уголовно-исполнительной службы и 175 полицейских.
В этом году количество привлеченных к ответственности снизилось на 33% в полицейских и на 11% в ГУИС.
НАПК проверит зарплаты чиновников
Национальное агентство по предупреждению коррупции будет проверять образ жизни украинских чиновников.
Этот мониторинг позволит оценить реальные доходы чиновников.
Основанием для проверки будет служить любое сообщение: публикация в СМИ или информация в открытых источниках.
Источник: НАПК