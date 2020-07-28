Чим вища корупція у країні, тим більше зайвої ваги у міністрів – такого висновку дійшов учений з Університету Монпельє у Франції Павло Блавацький, проаналізувавши фото 299 міністрів із 15 пострадянських країн за 2017 рік.
За допомогою алгоритму комп’ютерного зору він визначив індекс маси тіла кожного чиновника, зіставив його з індексом сприйняття корупції Transparency International та кількома міжнародними індексами контролю корупції.
З’ясувалося, що у країнах Прибалтики та в Грузії, де відносно низький рівень корупції, міністри набагато стрункіші, ніж, наприклад, у пострадянських республіках Середньої Азії – Узбекистані, Туркменістані і Таджикистані.
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Водночас в Україні ситуація відрізняється – чиновники у нас товщі, ніж у Таджикистані, але з корупцією дещо краще.
Блавацький пояснює це тим, що в дослідженні використовувалися тільки знімки чиновників, які працювали в 2017 році, тому результати можуть бути не зовсім коректними.
Корупція в Україні
Агентство з питань запобігання корупції з початку 2020 року внесло до реєстру 2 018 корупціонерів.
З них, за даними НАЗК, 429 чиновників вчинили кримінальні злочини, 1 532 – притягнуті до адміністративної та 57 – до дисциплінарної відповідальності.
Найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляють поліцейські та працівники кримінально-виконавчої служби.
Джерело: Wiley Online Library