Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа

На внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси приняли решение о назначении президентских выборов на 9 августа.

Александр Лукшенко 4 мая сообщил, что дата выборов будет определена в ближайшее время, а крайним сроком их проведения является конец августа.

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Президент Беларуси также добавил, что нет конституционной возможности и оснований для их переноса.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Лукашенко также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. Он пять раз подряд побеждал на выборах и продолжительнее из всех европейских лидеров государств возглавляет страну.

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