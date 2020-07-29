Щоб дестабілізувати ситуацію в Білорусі напередодні президентських виборів, Росія направила в країну близько 200 найманців ПВК Вагнера.

Зокрема, під Мінськом затримали 32 бойовики, ще одного – на півдні країни.

Відомо, що кожен з них мав невелику ручну поклажу, а на всіх було три великих важкі валізи, які завантажували в транспорт кілька осіб.

Найманці приїхали в Мінськ у ніч на 25 липня і заселилася в один з місцевих готелів. Вже 27 липня вони переїхали до санаторію, який розташований у передмісті.

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В адміністрації санаторію повідомили, що група осіб привернула увагу одноманітним одягом у стилі мілітарі. Але загалом вони трималися відособлено і не відвідували розважальних заходів.

Натомість невеликими групами найманці вивчали територію санаторію.

Президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Наразі ЦВК країни зареєструвала п’ять кандидатів, серед яких і президент Олександр Лукашенко.

Однак головному конкуренту чинного глави держави Віктору Бабарику у реєстрації відмовили. Також не зареєстрували ще одного потужного кандидата Сергія Тіхановського, тому кандидатом у президенти після арешту чоловіка стала його дружина Світлана Тіхановська.

Джерело: БЕЛТА