Выборы в Беларуси: на кого ставит Кремль и будет ли минский Майдан

Самые горячие президентские выборы в истории Беларуси выводят на улицы все больше людей. Ответ власти традиционный- жесткие задержания всех, кто попадает под руку.

Но и белорусы постепенно радикализуются. Вступают даже в стычки с правоохранителями и пытаются отбить своих.

Сопротивление происходит на всех уровнях. Популярный белорусский комик Андрей Скороход снял целый сериал, в котором высмеивает постоянного белорусского президента.

Телеведущие, которые осуждают жестокость власти, теряют работу. Пришлось экстренно менять даже ведущих любимой летней забавы Батьки — Славянского базара.

Татьяна Мартынова в Минске владела баром и делилась впечатлениями о ходе предвыборной кампании в своем блоге. Она тролила Лукашенко и его действия. Затем в баре Мартыновой прошли обыски, а ей самой намекнули, что лучше покинуть страну. Так она и оказалась в Киеве.

На этот раз альтернативных кандидатов в президенты посадили даже не после выборов, а до.

Первым за решеткой оказался блогер Сергей Тихановский, который придумал кампанию Стоп-таракан, и призвал выгонять действующего президента из страны домашними тапочками.

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Впоследствии задержали и банкира Виктора Бабарыка, которого обвинили в финансовых махинациях. Причем его бросили в тюрьму сразу с сыном.

Еще один альтернативный кандидат Валерий Цепкало вместе с детьми выехал в Россию. Никого из троих не зарегистрировали кандидатом в президенты, зато позволили принять участие в предвыборной гонке жене Сергея Тихановского — Светлане, которая решила баллотироваться ради поддержки мужа.

Сам Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что женщина не сможет управлять Беларусью.

Тихановскую поддержали все альтернативные кандидаты. А вместо мужчин — лидеры кампании теперь женщины: жена Цепкало Вероника и председатель предвыборного штаба Бабарыка Мария Колесникова.

Женщины втроем путешествуют по стране, собирают массовые митинги. Но белорусские эксперты отмечают — еще не факт, что Тихановской вообще позволят участвовать в выборах.

Само голосование назначено на 9 августа, но перед этим еще в течении недели будет происходить так называемое досрочное голосование.

Иностранных наблюдателей на выборы не пригласили, наблюдателей от оппозиции на участки тоже не пустят — мол коронавирус. Итак, реальную картину просто некому будет показать. И нарисовать 75% поддержки действующему президенту никто и ничего не помешает.

Реакцией на такой результат могут стать новые масштабные протесты.

Лукашенко уже даже говорит, что готов бросить против участников протестов армию. На этой неделе он посетил отдельную бригаду спецназначения, которую могут задействовать для разгона белорусского Майдана.

Но армия, по опыту многочисленных революций, может и перейти на сторону народа. Многое зависит от масштабов протестов.

Подставить плечо белорусскому президенту в случае силового противостояния всегда любезно согласится Кремль. Но, конечно, не просто так.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Лукашенко также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. Он пять раз подряд побеждал на выборах и продолжительнее из всех европейских лидеров государств возглавляет страну.