Руководство Беларуси открыло уголовное дело против задержанных под Минском наемников российской ЧВК Вагнера, подозревая их в подготовке теракта. Все 32 человека уже дают показания.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков.

Кроме них, на территории Беларуси находятся еще в 200 российских наемников.

Белорусские СМИ обнародовали полный перечень задержанных. Среди них — наемники, которые воевали на Донбассе против Украины и в Сирии на стороне режима Башара Асада.

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Задержание боевиков ЧВК Вагнера

29 июля стало известно, что в Беларуси задержали более 30 наемников ЧВК Вагнера, которые приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов. Под Минском правоохранители задержали 32 боевика ЧВК Вагнера.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание боевиков чрезвычайной ситуацией и возмутился на российских журналистов.