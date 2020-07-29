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Факты / Мир

Задержанные под Минском боевики ЧВК Вагнера воевали в “ДНР”

Под Минском задержали боевиков ЧВК Вагнера, которые воевали на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований “ДНР”.

Об этом заявил российский писатель Захар Прилепин, который принимал участие в войне против Украины на стороне террористической группировки “ДНР”.

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По его словам, среди задержанных боевиков ЧВК Вагнера есть и его бойцы, которые воевали на украинском Донбассе.

Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском

Чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси накануне президентских выборов, Россия направила в страну около 200 наемников ЧВК Вагнера.

В частности, под Минском задержали 32 боевика, еще одного — на юге страны.

Источник: URA.RU

Фото: Dreamstime

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