Задержанные под Минском боевики ЧВК Вагнера воевали в “ДНР”

Под Минском задержали боевиков ЧВК Вагнера, которые воевали на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований “ДНР”.
Об этом заявил российский писатель Захар Прилепин, который принимал участие в войне против Украины на стороне террористической группировки “ДНР”.
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По его словам, среди задержанных боевиков ЧВК Вагнера есть и его бойцы, которые воевали на украинском Донбассе.
Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском
Чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси накануне президентских выборов, Россия направила в страну около 200 наемников ЧВК Вагнера.
В частности, под Минском задержали 32 боевика, еще одного — на юге страны.
Источник: URA.RU