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Затриманих у Білорусі найманців Вагнера підозрюють у підготовці теракту

Керівництво Білорусі відкрило кримінальну справу проти затриманих під Мінськом найманців російської ПВК Вагнера, підозрюючи їх у підготовці теракту. Усі 32 особи уже дають свідчення.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки країни Андрій Равков.

Окрім них, на території Білорусі знаходяться ще до 200 російських найманців.

Білоруські ЗМІ оприлюднили повний перелік затриманих. Серед них — найманці, які воювали на Донбасі проти України та у Сирії на боці режиму Башара Асада.

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Затримання бойовиків ПВК Вагнера

29 липня стало відомо, що у Білорусі затримали понад 30 найманців ПВК Вагнера, які приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів. Під Мінськом правоохоронці затримали 32 бойовики ПВК Вагнера.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав затримання бойовиків надзвичайною ситуацією та обурився на російських журналістів.

Джерело: Радіо Свобода

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