Авиакатастрофа в Индии: погиб капитан, число жертв растет

Число погибших в результате авиакатастрофы в Индии возросло до 14, еще 15 человек в критическом состоянии доставлены в больницы.

На борту самолета Air India было более 190 пассажиров, среди которых 10 детей и семь членов экипажа.

Отмечается, что среди погибших — капитан самолета Дипак Васан Сате.

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Также стало известно, что не удалось спасти двух молодых женщин, зажатых внутри искореженного борта.

Пассажирский самолет разбился в 20.15 вечера по местному времени: во время приземления он буквально разломился на две части.

Количество жертв и погибших в результате авиакатастрофы в Индии уточняется.

Президент Индии выразил соболезнования семьям пострадавших. На месте аварии работают спасательные бригады.

Источник: Indian Express

Фото: Shiv Aroor