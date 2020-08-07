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Авіакатастрофа в Індії: загинув капітан, кількість жертв росте

Кількість загиблих внаслідок авіакатастрофи в Індії зросла до 14, ще 15 осіб у критичному стані доставлено до лікарень.

На борту літака Air India було понад 190 пасажирів, серед яких 10 дітей та сім членів екіпажу.

Зазначається, що серед загиблих – капітан літака Діпак Васан Сате.

Авіакатастрофа в Індії: загинув капітан, кількість жертв росте

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Також стало відомо, що не вдалося врятувати двох молодих жінок, затиснутих всередині понівеченого борту.

Пасажирський літак розбився о 20.15 вечора за місцевим часом: під час приземлення він буквально розламався на дві половини.

Кількість жертв та загиблих внаслідок авіакатастрофи в Індії уточнюється.

Президент Індії висловив співчуття родинам постраждалих. На місці аварії працюють рятувальні бригади.

Джерело: Indian Express

Фото: Shiv Aroor

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