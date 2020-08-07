Видео первых секунд после авиакатастрофы Air India в Каликут появилось в сети.

На кадрах заметно десятки взволнованных людей, которые чудом смогли спастись после того, как разбился самолет.

В результате аварии лайнер Air India буквально развалился на две части: его нос разрушен, а больше всего пострадала кабина пилотов.

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Авиакомпания сообщила, что на борту самолета было 184 пассажира, среди которых — 10 детей и семь членов экипажа.

По предварительной информации, из-за авиакатастрофы Air India погибли три человека. На месте работают спасатели.

Эксперты утверждают, что причиной крушения самолета в Индии являются климатические условия: в августе южные штаты страны накрывают сильные осадки.