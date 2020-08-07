Авиакатастрофа в Индии: самолет авиакомпании Air India разбился

В Индии в штате Керала в городе Карипур самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетной полосы.

По предварительной информации, на борту находилось от 170 до 191 человека. Сообщается, что пилот самолета скончался на месте, второй пилот в критическом состоянии госпитализирован в больницу.

По меньшей мере три человека погибли. СМИ сообщают, что более 50 пассажиров ранены, их госпитализировали.

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Известно, что самолет выполнял рейс из Дубая. СМИ сообщают, что корпус самолета частично разрушен.

По предварительным данным, в самолете находились жители, которые не могли раньше вернуться домой из-за карантина.

Недавно авиакатастрофа произошла в США. В американском Ноксвилле (штат Теннесси) вертолет Eurocopter EC-130 с четырьмя людьми на борту упал в реку.

Трое из пострадавших спаслись, они всплыли самостоятельно и не нуждались в помощи медиков.

Вскоре спасатели на лодках нашли тело погибшего пассажира.

Источник: Indian Express, The Times of India

Фото: bbbreaking