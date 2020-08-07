PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Індії розбився пасажирський літак: перше відео після аварії

Відео перших секунд після авіакатастрофи Air India з’явилося в мережі.

На кадрах помітно десятки схвильованих людей, які дивом змогли врятуватися після того, як розбився літак.

В результаті аварії лайнер Air India буквально розвалився на дві частини: його ніс зруйновано, а найбільше постраждала кабіна пілотів.

Читайте: У Канаді розбився військовий літак, загинула капітан

Авіакомпанія повідомила, що на борту літака було 184 пасажири, серед яких – 10 дітей та сім членів екіпажу.

За попередньою інформацією, через авіакатастрофу Air India загинуло троє осіб. На місці працюють рятувальники.

Експерти стверджують, що причиною аварії літака в Індії є кліматичні умови: у серпні південні штати країни накривають сильні опади.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка