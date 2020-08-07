Відео перших секунд після авіакатастрофи Air India з’явилося в мережі.

На кадрах помітно десятки схвильованих людей, які дивом змогли врятуватися після того, як розбився літак.

В результаті аварії лайнер Air India буквально розвалився на дві частини: його ніс зруйновано, а найбільше постраждала кабіна пілотів.

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Авіакомпанія повідомила, що на борту літака було 184 пасажири, серед яких – 10 дітей та сім членів екіпажу.

За попередньою інформацією, через авіакатастрофу Air India загинуло троє осіб. На місці працюють рятувальники.

Експерти стверджують, що причиною аварії літака в Індії є кліматичні умови: у серпні південні штати країни накривають сильні опади.