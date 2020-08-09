Протести в Білорусі: новини, відео, сутички (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Після закриття дільниць для голосування на виборах в Білорусі 2020 сотні людей у різних містах почали виходити на акції протесту.

Вони незадоволені результатом екзит-полу, згідно з яким лідирує Олександр Лукашенко.

Однак ОМОН і міліція розганяють учасників акцій протесту. ЗМІ повідомляють, що у Мінську проти них використовують світлошумові гранати і балончики з перцевим газом. Через це навіть постраждали кілька людей.

Минск сейчас. ОМОН начал применять светошумовые гранаты. На улице – до 5 тысяч человек. Видео: @vottaktv / https://t.co/G154dyBYSe pic.twitter.com/IHpFAd6fmu — Вот Так TV (@vottak_tv) August 9, 2020

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Також у Мінську у центрі міста автозак в’їхав у натовп протестувальників, в результаті чого постраждала одна людина, її госпіталізували.

Неспокійно і в місті Гродно. Тут міліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників.

У Барановичах ОМОН навпаки відступає проти натовпу чисельністю 8 тис. людей. Схожа ситуація у місті Ліда: тут ОМОН опустив щити. Люди аплодують і кричать Верим! Можам! Пераможам!

В Жодино ОМОН опустил щиты! pic.twitter.com/vjfCTokkAy — Вот Так TV (@vottak_tv) August 9, 2020

Тим часом на проспект Машерова у Мінську прибуло підкріплення ОМОНу. Техніка потроху рухається в бік людей. Для розгону використовується вода і світлошумові гранати.

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Фото: Оnliner, TUT.by