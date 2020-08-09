Выборы в Беларуси 2020: силовики начали задерживать людей в городах

В Минске после окончания голосования начали задерживать людей, которые собираются возле избирательных участков в ожидании результатов, кто победил на выборах в Беларуси 2020.

В частности, СМИ сообщают, что на проспекте Машерова начались столкновения сотрудников ОМОНа с протестующими.

Также по меньшей мере три человека задержали в Могилеве, где несколько десятков человек собрались возле торгового центра Атриум.

Кроме того, СМИ сообщают, что правоохранители начали задерживать людей на площади Ленина в центре Витебска.

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Известно, что в Минске милиция перекрыла пешеходную часть проспекта Независимости — главной улицы города. В центре столицы Беларуси закрыли несколько станций метро.

Карта Минска фактически превратилась в осажденную крепость.

Между тем, в Киеве недовольные избиратели, которые не успели проголосовать на выборах президента Беларуси 2020, собрались под посольством. Они стоят под зданием и выкрикивают Позор.