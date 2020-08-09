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Вибори в Білорусі: силовики почали затримувати людей у містах

У Мінську після закінчення голосування почали затримувати людей, які збираються біля виборчих дільниць в очікуванні результатів, хто переміг на виборах в Білорусі 2020.

Зокрема, ЗМІ повідомляють, що на проспекті Машерова почалисясутички співробітників ОМОНу з протестувальниками.

Також щонайменше троє людей затримали в Могильові, де кілька десятків людей зібралися біля торгового центру Атріум.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що правоохоронці почали затримувати людей на площі Леніна в центрі Вітебська.

Читайте: Хто лідирує на виборах президента в Білорусі – перші результати екзит-полу

Відомо, що в Мінську міліція перекрила пішохідну частину проспекту Незалежності – головної вулиці міста. У центрі столиці Білорусі закрили кілька станцій метро.

Карта Мінська фактично перетворилася на оточену фортецю.

Вибори в Білорусі 2020: силовики почали затримувати людей у містах

Тим часом, у Києві невдоволені виборці, які не встигли проголосувати на виборах президента Білорусі 2020, зібралися під посольством.  Вони стоять під будівлею і вигукують Ганьба.

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