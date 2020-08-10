Протесты в Беларуси, которыми закончились выборы президента страны, вызвали разную реакцию мировых лидеров. Президенты РФ и части бывших стран Советского Союза, поздравили Александра Лукашенко с победой. В то же время европейские лидеры назвали выборы не демократическими и осудили разгон мирных протестов.

Президент Александр Лукашенко обвинил Чехию, Польшу и Эстонию в организации протестов в Беларуси 9 августа.

В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси. Его поддержал президент Эстонии и МИД Чехии.

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Президенты Польши и Литвы — Дуда и Гитанас Науседа — выступили с совместным обращением к властям Беларуси. Два президента призвали официальный Минск полностью признать и соблюдать демократические стандарты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила действия силовиков в Беларуси. Требует наказать тех, кто отдал приказ бить мирных людей.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт констатировал, что во время голосования в Беларуси не придерживались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.

Кто поздравил Лукашенко с победой

Первым к Александру Лукашенко позвонил лидер Китая Си Цзиньпин. Он и дальше готов работать ”рука об руку” с Лукашенко, говорится в поздравлении.

Далее звонили президенты Казахстана, Азербайджана, Молдовы, узбекский лидер Шавкат Мирзиеев и киргизский и таджикский президенты — Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков.

Также Лукашенко поздравил президент РФ Владимир Путин. Он рассчитывает на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

Выборы в Беларуси

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Кампания закончилась массовыми протестами и задержаниями в стране.

По состоянию на 16.30 действующий глава Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08%, его ближайший конкурент Светлана Тихановская — 10,09%.

Тихановская подала жалобу в Центральную избирательную комиссию Беларуси по итогам выборов.

Источник: Матиуш Моравецкий, Гитанас Науседа, Урсула фон дер Ляйнер, Кремль