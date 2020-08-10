Протести у Білорусі, якими закінчились вибори президента країни, викликали різну реакцію світових лідерів. Президенти РФ та частини колишніх країн Радянського Союзу, привітали Олександра Лукашенка з перемогою. Водночас європейські лідери назвали вибори не демократичними та засудили розгін мирних протестів.

Президент Олександр Лукашенко обвинуватив Чехію, Польщу та Естонію в організації протестів у Білорусі 9 серпня.

У відповідь прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував провести екстрений саміт ЄС через ситуацію в Білорусі. Його підтримав президент Естонії та МЗС Чехії.

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Президенти Польщі та Литви — Анджей Дуда та Гітанас Науседа — виступили зі спільним зверненням до влади Білорусі. Два президенти закликали офіційний Мінськ повністю визнати та дотримуватися демократичних стандартів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен засудила дії силовиків у Білорусі. Вимагає покарати тих, хто віддав наказ бити мирних людей.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт констатував, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів.

Хто привітав Лукашенка з перемогою

Першим до Олександра Лукашенка зателефонував лідер Китаю Сі Цзіньпін. Він і далі готовий ”працювати рука об руку” з Лукашенком, йдеться у вітанні.

Далі телефонували президенти Казахстану, Азербайджану, Молдови, узбекистанський лідер Шавкат Мірзієєв і киргизький і таджицький президенти – Емомалі Рахмон і Сооронбай Жеенбеков.

Також Лукашенка привітав президент РФ Володимир Путін. Він розраховує на поглиблення співпраці в рамках Союзної держави.

Вибори у Білорусі

Вибори президента Білорусі відбулись 9 серпня. Кампанія закінчилась масовими протестами та затриманнями у країні.

Станом на 16.30 чинний глава Білорусі Олександр Лукашенко набирає на виборах 80,08%, його найближчий конкурент Світлана Тіхановська – 10,09%.

Тіхановська подала скаргу у Центральну виборчу комісію Білорусі за підсумками виборів.

Джерело: Матіуш Моравецький, Гітанас Науседа, Урсула фон дер Ляйнер, Кремль