Новый срок Лукашенко или борьба с режимом: что ждет Беларусь после выборов

Ужасные кадры с белорусского протеста облетели весь мир и еще раз показали — власть готова идти на крайние меры, чтобы подавить народный протест. По словам экспертов, власти Беларуси и в дальнейшем будут подавлять протесты. Оппозиция не имеет единого центра принятия решений. Лидеры покидают, или уже находятся за пределами Беларуси. Поэтому справиться с оппозиционным движением власть сможет за несколько недель — уверен Игорь Тышкевич, из украинского Института будущего.

Ближайшие три недели будут продолжаться протесты, которые власть будет подавлять силой, на сегодня нет координации, поскольку есть протестные настроения. Но с другой стороны государственная власть будет работать репрессивными методами.

Против митингующих уже начинают возбуждать уголовные дела. Следственный комитет Беларуси уже заявил, что более 100 следователей работают по фактам массовых беспорядков. И реальные сроки, по крайней мере, нескольким десяткам задержанным гарантированы, уверены эксперты.

Кроме того, для массовых акций нужна коммуникация. А сейчас в Беларуси можно использовать разве что телефонную связь.

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Утром ситуация такова, что все дезорганизовано. Нет интернета, не работают социальные сети, можно только общаться по телефону. Правозащитники не могут между собой связаться, — рассказывает Валерий Калиновский, журналист Радио Свобода.

По мнению еще одного белорусского политолога, сейчас не стоит ожидать и серьезных заявлений со стороны международных лидеров. С победой Лукашенко уже поздравили президенты России, Казахстана и Китая. А вот цивилизованный мир пока выжидает. Поэтому белорусам придется самим выбирать — новый Лукашенко или борьба с режимом.

На западе возможно будут заявления с осуждением, но не более того. Все будут вынуждены признать ту власть, которая контролирует ситуацию в Беларуси, — отмечает политолог Валерий Карбалевич.

Идти на уступки оппозиции или считаться с мнением общества, по словам Валерия Карбалевича — белорусские власти не будут. Напротив, политолог считает, что вскоре власть будет еще больше закручивать гайки. А Лукашенко держать страну в железном кулаке.

Белорусы вышли на улицы после того, как государственный экзит-полл показал убедительную победу нынешнего президента Александра Лукашенко.

Такие предварительные данные озвучила ЦИК на пресс-конференции:

Андрей Дмитриев — 1,04%;

Анна Канопацкая — 1,68%;

Александр Лукашенко — 80,23%;

Светлана Тихановская — 9,90%;

Сергей Черечень — 1,13%;

Против всех — 6,02.

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