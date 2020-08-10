Протесты в Беларуси: задержаны более 120 человек, открыты уголовные дела

Во время протестов в день выборов в Беларуси задержали не менее 120 человек.
Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр Вясна.
В Минске по предварительным данным на 00.00 10 августа задержали 61 человек, в регионах — 79 человек.
О количестве пострадавших у правозащитников информации нет. Не сообщают эту информацию и в МВД.
О том, что пострадавшие есть, на протяжении вечера сообщали очевидцы событий.
Следственный комитет Беларуси заявил, что после вчерашних событий возбудили уголовные дела. Пострадавшими назвали десятки сотрудников милиции.
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Протесты в Беларуси
Тысячи протестующих собрались на улицах белорусских городов после того, как государственный экзит-полл показал победу Александра Лукашенко в воскресных выборах с результатом чуть менее 80%. Противники нынешнего президента считают, что волеизъявление было сфальсифицировано.
В Минске протестующие собрались в центре города, где полиция вступила с ними в столкновение, избивая некоторых дубинками, а затем используя светошумовые гранаты с целью разгона.
Позже протестующие попытались построить баррикады из мусорных контейнеров.
По сообщениям СМИ, протесты в Беларуси также вспыхнули в крупных городах Бресте, Гомеле, Гродно и Витебске.
Источник: Tyt.by
Фото: Tyt.by