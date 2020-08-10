Протесты в Беларуси: задержаны более 120 человек, открыты уголовные дела

Во время протестов в день выборов в Беларуси задержали не менее 120 человек.

Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр Вясна.

В Минске по предварительным данным на 00.00 10 августа задержали 61 человек, в регионах — 79 человек.

О количестве пострадавших у правозащитников информации нет. Не сообщают эту информацию и в МВД.

О том, что пострадавшие есть, на протяжении вечера сообщали очевидцы событий.

Следственный комитет Беларуси заявил, что после вчерашних событий возбудили уголовные дела. Пострадавшими назвали десятки сотрудников милиции.

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Протесты в Беларуси

Тысячи протестующих собрались на улицах белорусских городов после того, как государственный экзит-полл показал победу Александра Лукашенко в воскресных выборах с результатом чуть менее 80%. Противники нынешнего президента считают, что волеизъявление было сфальсифицировано.

В Минске протестующие собрались в центре города, где полиция вступила с ними в столкновение, избивая некоторых дубинками, а затем используя светошумовые гранаты с целью разгона.

Позже протестующие попытались построить баррикады из мусорных контейнеров.

По сообщениям СМИ, протесты в Беларуси также вспыхнули в крупных городах Бресте, Гомеле, Гродно и Витебске.

Источник: Tyt.by

Фото: Tyt.by