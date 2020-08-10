Протесты в Минске: лидеры Польши и Литвы осудили разгон митингующих

Мировые лидеры осудили разгон митингующих в Минске, которые собрались с протестами из-за предварительных результатов выборов в Беларуси.

Первыми с критикой выступили президент Польши Анджей Дуда, а также лидер Литвы Гитанас Науседа.

— Как соседи Беларуси мы призываем власти соблюдать основные демократические стандарты, — говорится в совместном заявлении президентов.

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Лидеры Польши и Литвы призвали власть Беларуси уважать свободу слова граждан страны.

Выборы в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В тот же день экзит-пол опубликовал предварительные результаты, по которым почти 80% граждан поддержали Александра Лукашенко.

Главный оппонент действующего президента Светлана Тихановская набрала 7% голосов избирателей и заняла второе место.

Из-за этого в Минске вспыхнули протесты. Граждане собрались в центре города, но там их встретили сотрудники ОМОНа.

Протесты закончились около 3.00 10 августа, после разгона силовики ловили участников протеста во дворах города.

Источник: Polskie Radio

Фото: Tut.by