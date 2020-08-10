PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Протесты в Минске: лидеры Польши и Литвы осудили разгон митингующих

Мировые лидеры осудили разгон митингующих в Минске, которые собрались с протестами из-за предварительных результатов выборов в Беларуси.

Первыми с критикой выступили президент Польши Анджей Дуда, а также лидер Литвы Гитанас Науседа.

— Как соседи Беларуси мы призываем власти соблюдать основные демократические стандарты, — говорится в совместном заявлении президентов.

Читайте: Протесты в Минске: люди разошлись, МВД признало использования спецсредств

Лидеры Польши и Литвы призвали власть Беларуси уважать свободу слова граждан страны.

Выборы в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В тот же день экзит-пол опубликовал предварительные результаты, по которым почти 80% граждан поддержали Александра Лукашенко.

Главный оппонент действующего президента Светлана Тихановская набрала 7% голосов избирателей и заняла второе место.

Из-за этого в Минске вспыхнули протесты. Граждане собрались в центре города, но там их встретили сотрудники ОМОНа.

Протесты закончились около 3.00 10 августа, после разгона силовики ловили участников протеста во дворах города.

Источник: Polskie Radio

Фото: Tut.by

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка